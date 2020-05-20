رياضة | هالاند يهدي كيليان مبابي إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر هالاند يهدي كيليان مبابي إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني من نقل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب انتهاء الموسم الكروي الحالي.

وتألق هالاند في قمة مباريات الجولة 26 من البوندزليجا عندما قاد بروسيا دورتموند لتحقيق فوز كاسح على غريمه التقليدي شالكة 4-0، حيث أحرز اللاعب النرويجي الهدف الأول، بينما ظهر بمردود فني وبدني رائع.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن هالاند بات الخيار رقم 1 بالنسبة إلى ريال مدريد، مشيرة إلى أن مهاجم كامل الأوصاف، ويعد اللاعب المثالي لـ "الملكي" الذي يبحث عن التعاقد مع مهاجم صريح.

وفي الوقت الذي يركز فيه رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز على ضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، إلا أن وسائل إعلام إسبانية أكدت أن هالاند بات من ضمن الخيارات الأساسية بالنسبة إلى بيريز.

وترددت أنباء أن هالاند يمتلك في عقده شرطاً جزائياً مع بوروسيا دورتموند يبلغ 75 مليون يورو، بينما أشارت أنباء أخرى إلى أن الشرط الجزائي يبلغ 120 مليون يورو، حيث أن الفرصة سانحة أمام الريال للتعاقد مع اللاعب النرويجي بمقابل مادي مناسب تزامناً مع أزمة فيروس كورونا والتراجع الكبير في أسعار اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان دخل على الخط بقوة في الأيام الماضية للظفر بخدمات هالاند ما قد يعقد من مهمة الريال في التعاقد مع اللاعب النرويجي.

وقد يكون هالاند سبباً في صفقة مهمة في حال تركيز ريال مدريد على ضم مبابي، مقابل الانسحاب من المفاوضات مع اللاعب النرويجي الذي بدوره سيكون متاحاً أمام باريس سان جيرمان لتعويض انتقال الفرنسي الشاب إلى "الملكي".

مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

وبدأت الروح تعود إلى ملاعب كرة القدم بعد توقف كل دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ بدأت قارة أوروبا في إعلان مواعيد العودة بدون جمهور بداية من الدوري الألماني الذي عاد في 16 مايو.

وتستأنف الدوريات في بروتوكولات معينة تحت تدابير صحية صارمة لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس الماضي

وحسمت بعض الدول الأوروبية مواعيد العودة بل تم خوض بعض المباريات في الدوري الألماني وجاءت المواعيد كالتالي:

جزر فارو: التاسع من مايو

ألمانيا: 16 مايو

التشيك: 23 مايو

الدانمارك: 28 مايو

صربيا: 30 مايو

النمسا: الثاني من يونيو

البرتغال: الرابع من يونيو

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كرواتيا: السادس من يونيو

تركيا: 12 يونيو

النرويج: 16 يونيو

روسيا: 21 يونيو

فنلندا: الأول يوليو

وتأمل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، في السير على خطى ألمانيا، لكن الوضع ما زال معقدا في ظل المخاوف الصحية والشروط المفروضة من السلطات المحلية لمنح الضوء الأخضر. لكن ذلك لم يمنع الاتحادات ورابطات الدوري من تحديد مواعيد مبدئية للعودة.

مواعيد مبدئية للكبار

رومانيا: 27 مايو

بولندا: 29 مايو

إنجلترا: منتصف شهر يونيو

إسبانيا: 12 يونيو

إيطاليا: 13 يونيو

اليونان: 14 يونيو

سويسرا: 20 يونيو

بات الدوري الهولندي أول بطولة في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية أبريل عن إنهاء الموسم.

وجاء القرار في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء إدوار فيليب أكد فيها تجميد النشاط الرياضي حتى سبتمبر.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جيرمان ومارسيليا ورين.