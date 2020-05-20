رياضة | الأهلي يصرف رواتب الفرق الرياضية والموظفين قبل عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يصرف رواتب الفرق الرياضية والموظفين قبل عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على صرف رواتب العاملين والموظفين لشهر مايو الجاري وذلك قبل عدة أيام من عيد الفطر المبارك.

وأنفق الأهلي ما يقرب من 40 مليون جنيه خاصة برواتب وأجور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأيضًا جميع الفرق الرياضية المختلفة بجانب أجور العاملين والموظفين.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت سابق عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريًا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة.

كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.