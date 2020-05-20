رياضة | مانشستر سيتي يستأنف ضد عقوبته في الشهر المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يستأنف ضد عقوبته في الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشهر المقبل سيكون موعد النظر في الإستئناف الذي قدمه مانشستر سيتي الإنجليزي ضد العقوبة التي تعرض لها من قبل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وكشفت شبكة بي بي سي البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) كان قد عاقب مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 30 مليون يورو بسبب خرقه لقوانين اللعب المالي النظيف بين عامي 2012 و2016.

وأكدت الشبكة البريطانية أن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي ستنظر في الإستئناف الذي قدمه مانشستر سيتي يومي 8 و10 يونيو المقبل.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن موعد البت النهائي في عقوبة مانشستر سيتي لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة ولكنه سيتوجب على المحكمة حسم قرارها قبل قرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين ستجعله في موقف صعب للغاية وأنه قد يفقد العديد من نجومه الذين سيحاولون الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل.

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أشارت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي مانشستر سيتي دخل في مفاوضات رسمية مع أحد نجوم منتخب الجزائر، لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن لاعب وسط ميلان الإيطالي ومنتخب محاربي الصحراء "إسماعيل بن ناصر" دخل اهتمامات الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني لمانشستر سيتي.

وأكدت الشبكة، أن جوارديولا ومعاونيه يتابعون اللاعب منذ فترة بعيدة، تمهيداً للتقدم بعرض رسمي لضمه خلال الميركاتو القادم، إذ تشير التقارير إلى أن اللعب في الدولي الإنجليزي الممتاز قد يغير حسابات بن ناصر، فضلاً عن تواجد زميله في منتخب الجزائر رياض محرز بصفوف السيتي.

كما أضافت الشبكة، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بشكل كبير بصاحب الـ21 عاماً، بعد تألقه في صفوف ميلان، والذي انضم إليه مطلع الموسم الجاري من نادي إيمبولي الإيطالي.

وتألق بن ناصر بشكل لافت للنظر مع منتخب الجزائر في مشوار الفريق نحو الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 2019والتي أقيمت خلال الصيف الماضي في مصر، واستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ودفع ذلك المردود الطيب مسؤولي ميلان لدفع مبلغ 16 مليون يورو لضم اللاعب من إيمبولي، حيث سرعان ما أصبح أحد أهم عناصر الفريق الأساسية مع المدرب الحالي "ستيفانو بيولي" وسلفه "ماركو جيامباولو".

ويسعى جوارديولا لتجديد دماء خط وسطه، والذي يحتوي على الإسباني المخضرم "دافيد سيلفا" والذي يقضي أيامه الأخيرة مع النادي السماوي، بالإضافة للبرازيلي المخضرم "فيرناندينيو"