رياضة | فيروس كورونا يلغي حفل أفضل لاعب في فرنسا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يلغي حفل أفضل لاعب في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية أعلنت رسميًا اليوم عن إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل للموسم الحالي وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه كان سيتم خلال هذا الحفل توزيع جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب على مستوى دوري الدرجتين الأولى والثانية بالإضافة إلى دوري الكرة النسائية وأفضل لاعب فرنسي محترف خارج فرنسا.

وكشفت وسائل الإعلام أن رابطة الدوري الفرنسي كانت قد أعلنت في وقات سابق إلغاء الدوري المحلي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ومنح اللقب للمتصدر فريق باريس سان جيرمان.

ونقلت وسائل الإعلام البيان الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين الذي قالت فيه:"لا مكان في قلب الكرة الفرنسية للاحتفال أو توزيع الجوائز الفردية في هذه الفترة من الأزمة لذا قرر المنظمون بالإجماع عدم إقامة حفل الأفضل للعام الحالي".