رياضة | نجم فينورد خليفة أوزيل في آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم فينورد خليفة أوزيل في آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن آرسنال الإنجليزي استقر على ضم خليفة النجم الألماني مسعود أوزيل في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن آرسنال تفوق على مواطنه مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع التركي الشاب أوركون كوكو نجم خط وسط فينورد روتردام الهولندي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كوكو يبلغ من العمر 19 عامًا وهو مولود في هولندا وبدأ اللعب مع سترومفوجيلز ثم إنضم إلى جرونينجن ومنذ عام 2014 يلعب مع فينورد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوكو شارك مع الفريق الأول لفينورد في 47 مباراة، حيث تمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصنع 10 أهداف وهو لاعب لمنتخب تركيا تحت 21 عامًا.