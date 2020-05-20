رياضة | تطورات عودة الدوري المصري (قرارات جديدة متوقعة)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات عودة الدوري المصري (قرارات جديدة متوقعة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عودة البطولة بعد قرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، تأجيل المنافسات المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19. الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

ويتسعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز القرارات المعروضة على طاولة مسئولي كرة القدم في مصر، لاسيما بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري عودة الأنشطة الرياضية منتصف يونيو المقبل وفقا لخطة الدولة المصرية للتعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19، وإليكم التفاصيل:-

1- إلغاء الدوري المصري كأن لم يكن

ما زال قرار إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم مطروح وبقوة على طاولة مجلس إدارة الاتحاد المصري، لاسيما بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حيث تخطى العدد حاجة الـ13000 مصاب.

بالرغم من قرارات رئيس مجلس الوزراء المصري بالتعايش مع فيروس كورونا إلا أن الارتفاع الكبير في الأعداد يثير قلق الجبلاية بشأن اتخاذ قرار استئناف البطولة وخاصة أن الدور الثاني كاملا لم تلعب مبارياته حتى الآن.

إلغاء الدوري ستكون كأنها لم تكن ولم يحدد بطل للدوري وبالتالي يتأهل لأبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية أصحاب المراكز الثلاث الأولى بنسخة 2018-2019.

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2- استمرار تأجيل الدوري لحين شهر يوليو

القرار الثاني المطروح على طاولة اللجنة الخماسية هوا إستمرار تأجيل منافسات بطولة الدوري حتى شهر يوليو.

البطولة ستستأنف البطولة في هذا الشهر وفقا لضوابط احترازية وتنتهى في سبتمبر ويكون الموسم الجديد في أكتوبر.

3- إجراء تحاليل فيروس كورونا على كافة فرق الدوري

تدرس اللجنة الخماسية مخاطبة وزارة الصحة لبحث سبل إجراء تحاليل الـ(pcr) على كافة فرق الدوري المصري للكشف عن مصابي فيروس كورونا.

نتائج تحاليل فيروس كورونا في الدوري المصري ستحدد بنسبة كبيرة اتجاه القرار بشأن إستئناف البطولة من عدمها.

4- عودة التدريبات منتصف يونيو

القرار الأخير المطروح بشأن مسابقة الدوري المصري هوا عودة الأندية للتدريبات في منتصف شهر يونيو (15-6) مع عودة الأجانب إلى مصر مطلع الشهر ذاته .

كما تدرس اللجنة الخماسية دخول الأجانب في حجر صحي لمدة 14 يوما، ومن ثم تعود المسابقة المحلية في منتصف شهر يوليو (15-7)