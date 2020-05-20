رياضة | محمد صلاح يكشف أصعب مباراة في مسيرته الكروية حتى الآن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يكشف أصعب مباراة في مسيرته الكروية حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول عن أصعب مباراة خاضها في مسيرته الكروية حتى الآن.

الفرعون المصري ظهر في محادثة مباشرك رفقة ابنته مكة عبر الحساب الرسمي لإحدى الشركات المتعاقدة مع اللاعب، حيث أكد بأن مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨ بروسيا هي الأصعب في مسيرته.

صلاح أضاف بأن أفضل احتفال له كان بعد تسجيله هدفًا في شباك توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي جاء بناءًا على طلب ابنته مكة، والتي قامت بتقليد الاحتفال.

وواصل نجم ليفربول بأنه حريص على خوض التدريبات في الوقت الحالي بنادي ليفربول ما بين ٣ إلى ٤ ساعات يوميا.

Advertisements

وأشار صلاح بأنه لم يكن يفكر بما وصل إليه الآن، موضحا بأنه يخوض التدريبات بشكل يومي في منزله خلال فترة التوقف.

‫وأردف صلاح بأنه دائما يحرص على رفع سقف طموحاته، ففي البداية كان حلمه الاحتراف في أوروبا، وانتقل إلى بازل السويسري، ثم تحدى نفسه وانتقل إلى تشيلسي ومنه إلى فيورنتينا وروما ثم الانضمام إلى ليفربول".

وشدد المحترف المصري في ليفربول الإنجليزي على أنه يحرص على قضاء إجازته مع عائلته وأصدقائه ويفضل أحيانا الابتعاد في مكان معزول للحصول على راحة سلبية تامة.

وأكمل صلاح حديثه بأنه يشعر دائما بالقلق قبل المباريات الكبيرة، لكنه لا يؤثر على أدائه في هذه المباريات.

وأتم صلاح بأنه يوجه نصيحة إلى اللاعبين بالثقة في أحلامهم والعمل على تحقيقها من خلال دوافعهم.