رياضة | تصريحات خطيرة.. مرتضى منصور يفتح النار على ممدوح عباس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات خطيرة.. مرتضى منصور يفتح النار على ممدوح عباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بقوة على التصريحات التي أدلى بها ممدوح عباس رئيس النادي السابق بعد رفض الطعن الموجهة ضده لإلغاء عضويته في القلعة البيضاء.

تصريحات مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

وتحدثت مرتضى منصور عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، عم ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق بعد رفض طعنه على إلغاء عضويته بالنادي الأبيض.

وقال رئيس الزمالك: "يا مسيلمة يا كاذب من الواضح أنك تتعامل مع الأمور على طريقة غبي منه فيه، كيف تتحدث عن حب نادي الزمالك الذي في دمك وانت السبب الرئيسي في تدمير النادي".

وأضاف منصور : "ابتلينا بك في نادي الزمالك مرة بالتعيين بطرق ملتوية، ومرة آخرى بالتزوير، رأينا النادي يمر بتسع سنوات عجاف بدون بطولات او أي إنشاءات، ولكننا رأينا أحاديث فارغة وبلطجة، وعندما ارتاح أعضاء وجماهير نادي الزمالك وتم طردك من النادي بحكم محكمة، رأى الجميع حرصك على تدمير النادي العظيم".

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وتابع مرتضى : "قمت بالحجز علي حسابات النادي في البنوك وفي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلي أموال النادي في الاتحادات سواء محلية او قارية، بالإضافة إلى المديونيات التي كانت في عهدك للضرائب والتأمينات والمقاولين العرب ووزارة الاوقاف والري وغيرهم من المصالح الحكومية والخاصة".

وأردف: "كل هذه المديونيات بالإضافة إلى أموال اللاعبين الذي قمت بطردهم واخذت حقوقهم، هل تشعر بالكوارث التي فعلتها في عهدك الذي شهد جميع أنواع الفشل، لقد قمنا بسداد مديونيات مجلسك التي وصلت إلى 800 مليون جنية".

وواصل: "هل تشعر بأنك تمتلك دم مثل باقي البشر بعدما قمت بفعله ضد نادي الزمالك، حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أعلنت عن سعادتك بسببه له كل الاحترام، ولكن عليك العلم بأنك مشطوب منذ عام 2014، والحكم تم تنفيذه في حينه لانه صدر من محكمة أول درجة".

واستكمل المحامي الشهير: "نحن مجلس إدارة محترم، يعمل دائما على احترام القضاء، ولكنك تريد تضليل الرأي العام، لماذا لم تتحدث عن شطبك مرة ثانية في يونيو عام ٢٠١٩، هل تملك الشجاعة لتتحدث عن أسباب شطبك، وماذا دار من كواليس بخصوص طعنك على هذا الشطب وهل المحكمة قامت بإلغاء هذا الشطب".

وأتم رئيس القلعة البيضاء تصريحاته: "انت دمرت نادي الزمالك ومنذ ان تم طردك خارج النادي تسعى مرارا وتكرارا إلى تدمير النادي، تم شطبك بسبب تقرير جهاز الرقابة الإدارية المحترم، الذي اكد بأنك قمت بعمل الكثير من المخالفات وأهدرت 984 مليون جنية من اموال النادي، لانريد ان نرى وجهك ولا نسمع صوتك وان عدتم عدنا".