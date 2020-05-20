رياضة | بسبب الكورونا.. عودة الدوري الكوستاريكي بدون جماهير

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب الكورونا.. عودة الدوري الكوستاريكي بدون جماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد مرة أخرى الدوري الكوستاريكي إلى للدوران بعد التوقف لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا ، بحيث تقام المسابقة بدون جماهير مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

أمام مدرجات خالية، بعض الصحفيين ولاعبين بدلاء ارتدوا كمامات على مسافات متباعدة، ألتقى فريقا جوادالوبي وليمون «1-صفر» المتواضعان، في أولى مباريات الجولة 16 من الدوري الختامي في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وفي ظل بروتوكول صحي صارم، تم فحص حرارة جميع اللاعبين قبل دخولهم أرض الملعب، واكتفوا بسلام عبر الاكواع للتعبير عن سعادتهم، فيما تم تعقيم الكرات قبل المباراة، كما أجرى الفريقان خمسة تبديلات بدلًا من ثلاثة بعد التعديل الذي وافق عليه مجلس الاتحاد الدولي «إيفاب».

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وكان الدوري الختامي قد تم تعليق منافساته في 15 مارس الماضي، ويتوقع أن ينتهي في 1 يوليو على أبعد تقدير.

وأحصي نحو 900 اصابة بفيروس «كوفيد-19» وعشر حالات وفاة في البلد البالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة والذي بدأ بتقليص الاغلاق تدريجًا.

وكان جاره نيكاراجوا حيث تحظى رياضة البيسبول بشعبية أكثر من كرة القدم، الوحيد في أمريكا الوسطى لم يعتمد اجراءات عزل ويستمر في بطولته المحلية في كرة القدم.

وفي أمريكا الجنوبية، ألغي ما تبقى من بطولة الارجنتين في 27 أبريل، فيما علّقت منافسات الدوري البرازيلي في البلاد التي أصبحت الرابعة عالميًا من حيث عدد الاصابات.