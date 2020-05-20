رياضة | تفاصيل إصابة لاعب نابولي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة لاعب نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية تفاصيل إصابة فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي والتي تعرض لها في الساعات الماضية.

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أنَّ الإسباني فابيان رويز، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي نابولي، عانى من إصابة عضلية خلال مران الفريق، وخرج على إثرها من التدريب.

ومن المنتظر أن يخضع رويز لفحوصات طبية على موضع إصابته، لتحديد المدة التي يحتاجها اللاعب من أجل العوده للمشاركه مع زملائه.

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وتعد تلك هي الإصابة الثانية بفريق نابولي خلال 10 أيام منذ العودة للتدريبات، حيث تعرض كوستاس مانولاس للإصابة مماثلة، سيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين.

واستأنف نادي نابولي التدريبات من جديد في 9 مايو الجاري بمقر كاستل فولتورنو مع الالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

ولم يتحدد الموعد النهائي للاستكمال مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز حتى الآن، والتي من المحتمل أن يعود في شهر يونيو القادم.