رياضة | باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد على خطف الموهبة النرويجية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد على خطف الموهبة النرويجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في منافسة شرسة مع ريال مدريد الإسباني للحصول على خدمات المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية بإن نادي باريس سان جيرمان يرغب في ضم المهاجم النرويجي والذي يقدم مستويات مذهلة مع دورتموند منذ الانضمام إليه في يناير الماضي.

وأفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية إلى أن نادي ريال مدريد يسعى لتكوين خط هجومي قوي في الموسم المقبل، بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

الصحيفة أشارت إلى أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع هالاند لتعويض رحيل محتمل للثنائي إيدنسون كافاني وماورو إيكاردي.

وتابعت الصحيفة بأن باريس سان جيرمان سينافس ريال مدريد بقوة على ضم اللاعب النرويجي الشاب صاحب الـ١٩ عام.

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