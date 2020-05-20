رياضة | مدافع الوحدة الإماراتي يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع الوحدة الإماراتي يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب حمدان الكمالي مدافع الوحدة الإماراتي من الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة البيان، اليوم الأربعاء، أن الكمالي تلقى أربعة عروض من أندية دوري الخليج العربي، من أجل الانتقال لأحدها عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدة منح الضوء الأخضر للكمالي للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، بعدما أصبح خارج الحسابات، علماً بأن عقده يمتد مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وأضافت: "اللاعب سيحسم أمره بعد أن تتضح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي من عدمه في الإمارات في الفترة المقبلة"، لاسيما وأن الدوري متوقف حالياً، بسبب تفشي انتشار وباء فيروس كورونا.