رياضة | بايرن ميونيخ يغري ساني بقميص رقم 10

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يغري ساني بقميص رقم 10 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن عرض نادي بايرن ميونيخ على مهاجم مانشستر سيتي ليروي ساني القميص رقم 10 للعب في ملعب أليانز أرينا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يبقى مستقبل ساني موضوع الكثير من التكهنات حيث من المقرر أن ينتهي عقده في استاد الاتحاد في نهاية موسم 2020-21.

ارتبط بايرن بقوة مع ليروي ساني الصيف الماضي ، لكن إصابة خطيرة في الركبة منعته في نهاية المطاف من مغادرة ملعب الاتحاد.

يعتقد أن أبطال الدوري الألماني عازمون على التعاقد مع ساني البالغ من العمر 24 عامًا في الانتقالات القادمة ، ووفقًا لبيلد ، فإنهم مستعدون لتقديم قميصه رقم 10.

يرتدي فيليب كوتينهو حاليًا القميص رقم 10، لكن من المتوقع عودة اللاعب البرازيلي الدولي إلى برشلونة هذا الصيف بعد الانتهاء من فترة الاعارة.

يذكر أن ارتدى ارين روبن الرقم الشهير لبايرن بين عامي 2009 و 2019 .

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