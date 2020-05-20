رياضة | بايرن ميونيخ يغري ساني بقميص رقم 10

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يغري ساني بقميص رقم 10 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية عن أن عرض نادي بايرن ميونيخ على مهاجم مانشستر سيتي ليروي ساني القميص رقم 10 للعب في ملعب أليانز أرينا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
يبقى مستقبل ساني موضوع الكثير من التكهنات حيث من المقرر أن ينتهي عقده في استاد الاتحاد في نهاية موسم 2020-21.
ارتبط بايرن بقوة مع ليروي ساني الصيف الماضي ، لكن إصابة خطيرة في الركبة منعته في نهاية المطاف من مغادرة ملعب الاتحاد.
يعتقد أن أبطال الدوري الألماني عازمون على التعاقد مع ساني البالغ من العمر 24 عامًا في الانتقالات القادمة ، ووفقًا لبيلد ، فإنهم مستعدون لتقديم قميصه رقم 10.
يرتدي فيليب كوتينهو حاليًا القميص رقم 10، لكن من المتوقع عودة اللاعب البرازيلي الدولي إلى برشلونة هذا الصيف بعد الانتهاء من فترة الاعارة.
يذكر أن ارتدى ارين روبن الرقم الشهير لبايرن بين عامي 2009 و 2019 .
أقرأ أيضا.. بايرن ميونيخ يضع خطته لخطف ساني من السيتي
ومن جانب آخر وضع نادي بايرن ميونيخ الالماني خطته من اجل التعاقد مع ليروي ساني لاعب فريق مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن فريق بايرن ميونخ الألماني، يعتزم منح القميص رقم 10 إلى لاعب مانشستر سيتي، ليروي ساني، خلال محاولاته المستمرة للتعاقد مع اللاعب.
كان بايرن تقدم بعروض لساني من قبل، ولكن مانشستر سيتي رفضها حيث كان الفريق الإنجليزي يريد الإبقاء على اللاعب.
وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، نقلاً عن بيلد الألمانية، أن بايرن قدم القميص رقم 10 للاعب لارتدائه كجزء من الصفقة لإقناعه بالعودة لـ"البوندسليغا".
ويرتدي القميص رقم 10 حالياً البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة، والذي قدم مستويات جيدة مع بايرن، ولكن لا يوجد رغبة لدى النادي الألماني في التعاقد مع اللاعب بشكل دائم.
وارتدى ساني دائماً القميص رقم 19 منذ ظهوره مع الفريق الأول بشالكه، ثم ارتدى نفس الرقم مع مانشستر سيتي والمنتخب الألماني.