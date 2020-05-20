رياضة | رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن وجود 6 حالات مصابة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن وجود 6 حالات مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن وجود 6 حالات مصابة بفيروس كورونا، بعد عمل اختبارات المرحله الاولى، استعدادا للعودة إلى المنافسة.

وتوقف النشاط الكروي في إنجلترا، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب شبكة "سكاي" البريطانية، فإن الدوري الإنجليزي عن وجود 6 حالات مصابة بفيروس كورونا، في ثلاث أندية فقط.

وتابعت الشبكة، أنه تم اختبار 748 لاعبًا وموظفًا في الأندية خلال يومي الأحد 17 مايو والأثنين 19 مايو، خلال المرحلة الأولى.

وأعلن الدوري الإنجليزي عن عزل جميع اللاعبين والموظفين في الأندية التي تم اكتشاف فيها إصابات، لمدة سبعة أيام.

أقرأ أيضا.. مانشستر يونايتد يعود للتدريبات استعداداً لعودة البريميرليج

Advertisements

يعود لاعبو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للتدريب، اليوم الأربعاء، حيث تواصل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تصعيد استعداداتها لاستئناف الدوري الشهر المقبل.

عادت أغلب الأندية إلى التدريب أمس الثلاثاء، في مجموعات صغيرة، مع مراعاة محاذير التباعد الاجتماعي، حيث خضع كل اللاعبين والمسؤولين لفحوص فيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.

ومع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم، يحتل مانشستر يونايتد، الذي يدربه أولي جونار سولشار، المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحالياً يخضع 6 أشخاص من ثلاثة أندية، من بينهم لاعبون ومسؤولون للعزل الذاتي لمدة 9 أيام، بعدما جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية لفيروس كورونا.

وأكد بيرنلي أمس الثلاثاء أن مساعد المدرب إيان وان من بين هؤلاء الذين جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، رغم أنه لا تظهر عليهم أي أعراض.

وذكر واتفورد أن لاعبا واحدا ومسؤولين اثنين يعزلون أنفسهم بعد أن جاءت نتائج فحوصهم إيجابية.