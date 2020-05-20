الامارات | كايزرسلاوترن يعلّق تدريباته بسبب اكتشاف 3 حالات كورونا في صفوفه

شكرا لقرائتكم خبر عن كايزرسلاوترن يعلّق تدريباته بسبب اكتشاف 3 حالات كورونا في صفوفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علّق فريق كايزرسلاوترن الناشط في دوري الدرجة الثالثة الألمانية لكرة القدم، الأربعاء، تدريباته بعد اكتشاف ثلاث حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

وأعلن النادي العريق الفائز بلقب الدوري الألماني أربع مرات اخرها موسم 1997-1998، أن الأفراد الثلاثة المعنيين سيعاد فحصهم مرة أخرى خلال اليوم، مضيفا انه وضعهم وكل ما خالطهم في الحجر الصحي.

وكانت منافسات كرة القدم في ألمانيا قد استأنفت نشاطها عبر بطولتي الدرجتين الأولى والثانية، الأسبوع الماضي خلف أبواب موصدة، بعد شهرين من التوقف، لكن الدرجة الثالثة لا تزال معلّقة حتى 30 مايو الحالي.

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ويخضع اللاعبون والمدربون وبقية أفراد الأجهزة الفنية والطبية في الفرق الألمانية لفحوصات دورية للكشف عن فيروس "كوفيد-19".

وعادت الحركة إلى الملاعب الالمانية، وسط إجراءات صحية صارمة مفروضة من قبل الحكومة.

وتفرض الاجراءات الصحية، فحص اللاعبين بشكل دوري، ومنعهم من العناق أو الاحتكاك في ما بينهم عند الاحتفال بتسجيل الأهداف. وإلزام اعضاء الجهاز الفني واللاعبين الموجودين على دكة البدلاء بوضع الكمامات الطبية.

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