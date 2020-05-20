داني روز يرى أن اللاعبين يعاملون كـ«فئران تجارب»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى المدافع الإنحليزي داني روز ان لاعبي كرة القدم يعاملون كـ«فئران تجارب» بعد كشف ناديي واتفورد وبيرنلي عن اصابة أفراد منهما بفيروس كورونا المستجد.
وكانت رابطة الدوري أعلنت الثلاثاء انه من بين 748 فحصا لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة، وذلك في سعي لعودة البريميرليغ في يونيو.
وبدأت الاندية هذا الاسبوع باجراء تمارين بمجموعات صغيرة مع مع تقيد اللاعبين بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب الاحتكاكات في ما بينهم، لكن عدة لاعبين عبروا عن خشيتهم من استئناف البطولة المعلقة منذ مارس.
واصيب بالفيروس إيان وون مساعد مدرب بيرنلي، لاعب من واتفورد وعضوان من موظفي ملعبه فيكاراج رود، نتيجة القسم الاول من الفحوص.
وفيما لم تكن نسبة الاصابات مرتفعة، انضم روز إلى قائد واتفورد تروي ديني وثنائي مانشستر سيتي الارجنتيني سيرخيو اغويرو ورحيم سترلينغ الذين تحدثوا عن المخاطر المحتملة لتنفيذ «برنامج العودة».
وقال روز المعار من توتنهام إلى نيوكاسل عبر تدوين «لوكداون تاكتيكس» الصوتي «يقترح الناس ان نعود إلى كرة القدم، وكأننا ... فئران تجارب. سنختبر هذه المرحلة ونرى كيف تتطور الأمور».
وأضاف «أرى الناس تقول في بيوتها +حسنا، يتقاضون أموالا كثيرة، لذا يجب أن يعودوا».
وتابع: «هل يستحق الامر هذا الصراع؟ قد أعرض صحتي للخطر للترفيه عن الناس وهذا شيء لا اريد الانخراط فيه، إذا كنت صادقا».
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