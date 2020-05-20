سبب مهم يدفع راكيتيتش لعدم مغادرة برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

كشف تقرير صحافي إسباني، عن السبب الذي يدفع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش، لعدم مغادرة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، يشعر راكيتيتش بأن لديه ثقة مدربه كيكي سيتين، وأنه سيواصل الحفاظ عليها عندما تعود كرة القدم، هذا هو سبب عدم رغبته في مغادرة النادي هذا الصيف. ويحافظ راكيتيتش 32 عاماً على الثقة في إمكانياته، وبالتالي ليس في عجلة من أمره للتحدث عن المستقبل، حيث أن لديه عقداً مع نادي برشلونة حتى عام 2021، وما زال جدير بمواصلة ارتداء قميص "البلوغرانا". وبهذا المعنى، راكيتيتش هادئ للغاية على المستوى الرياضي، لأنه بعد الجزء الأول المصيري من الموسم مع إرنستو فالفيردي، لعب بشكل أساسي بنسبة 60% منذ وصول سيتين، وهو يعرف أيضاً الكيمياء التي يمتلكها مع مدربه الحالي، لطالما تحدث سيتين بشكل جيد عن احترافية اللاعب الكرواتي، وإعطاه أهمية أكبر مما أعطاه فالفيردي. ومن الممكن أن تلعب المباريات المتبقية في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، دوراً كبيراً في مستقبل راكيتيتش، حيث إذا تم الاعتماد عليه بشكل منتظم ونجح في مساعدة البارسا في حصد الألقاب، قد يكون له مكاناً في تشكيل سيتين بالموسم المقبل.

