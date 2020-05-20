هل يسهل هالاند مهمة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

بات اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند، محور أحاديث وسائل الإعلام العالمية، بعد عودة الدوري الألماني الأسبوع الجاري، عقب توقف دام ما أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا. ظهر هالاند بمستوى رائع في قمة مباريات الجولة 26 من "البوندسليغا"، عندما قاد بروسيا دورتموند لتحقيق فوز كاسح على غريمه التقليدي شالكة 4-0، حيث أحرز اللاعب النرويجي الهدف الأول، بينما ظهر بمردود فني وبدني رائع. وفي ظل متابعة جميع وسائل الإعلام العالمية للدوري الألماني، بسبب توقف الدوريات الأوروبية بشكل عام، كانت وسائل الإعلام الإسبانية الأكثر تركيزاً على تألق هالاند، وخاصة الصحف المدريدية، مثل ماركا وآس. وأكدت كل من الصحافتين أن هالاند بات الخيار رقم 1 بالنسبة إلى ريال مدريد، مشيرة إلى أن مهاجم كامل الأوصاف، ويعد اللاعب المثالي لـ "الملكي" الذي يبحث عن التعاقد مع مهاجم صريح. وفي الوقت الذي يركز فيه رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز على ضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، إلا أن وسائل إعلام إسبانية أكدت أن هالاند بات من ضمن الخيارات الأساسية بالنسبة إلى بيريز. وترددت أنباء أن هالاند يمتلك في عقده شرطاً جزائياً مع بروسيا دورتموند يبلغ 75 مليون يورو، بينما أشارت أنباء أخرى إلى أن الشرط الجزائي يبلغ 120 مليون يورو، حيث أن الفرصة سانحة أمام الريال للتعاقد مع اللاعب النرويجي بمقابل مادي مناسب تزامناً مع أزمة فيروس كورونا والتراجع الكبير في أسعار اللاعبين. ولا شك أن سرعة التعاقد مع هالاند ستسهم في عدم اتساع قاعدة الأندية الراغبة في ضم لاعب بروسيا دورتموند، وهو ما يجعل ريال مدريد يفكر جدياً في حسم الصفقة في الصيف المقبل. في المقابل ذكرت صحيفة ماركا أن باريس سان جيرمان دخل على الخط بقوة في الأيام الماضية للظفر بخدمات هالاند ما قد يعقد من مهمة الريال في التعاقد مع اللاعب النرويجي. وشددت على أن النادي الباريسي سيقاتل لكسب خدمات هالاند، خاصة مع الرحيل المتوقع للأورغوياني إدينسون كافاني. وقد يكون هالاند سبباً في صفقة مهمة، في حال تركيز ريال مدريد على ضم مبابي، مقابل الانسحاب من المفاوضات مع اللاعب النرويجي الذي بدوره سيكون متاحاً أمام باريس سان جيرمان لتعويض انتقال الفرنسي الشاب إلى "الملكي".

