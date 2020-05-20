شكرا لقرائتكم طبيب بيراميدز يكشف كيف ينهى كورونا على مستقبل اللاعب المصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى المنيرى استشارى الطب الرياضى ورئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز أن اللاعب الذى سوف يتعرض للإصابة بوباء كورونا سيؤثر ذلك على مستقبله الكروى ، وقال المنيرى لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر أذاعة أون سبورت :" كورونا يؤثر على القلب وفى حالة إصابة أحد اللاعبين بالمرض سيتأثر على الفور مستقبله الكروى لذا نحذر كل اللاعبين من الاختلاط منعاً لتناقل العدوى للحفاظ على مستقبلهم فى الملاعب" ، وتابع المنيرى : " كل اللاعبين سيكونوا معرضين للإصابة بوتر أكيليس بعد استئناف النشاط الكروى لان هذه الاصابة تأتى فى حالة العودة للتدريب بعد فترة غياب طويلة مثلما هو الوضع حالياً لكل اللاعبين ".

ويضيف رئيس الجهاز الطبى لبيراميدز :" هناك بعض المضادات الحيوية الخاصة بالعلاج من أمراض الكلى ثبت علمياً أنها تتسبب فى إصابة اللاعبين بالرباط الصليبى دون وجود اى احتكاك عندما ثبت أصابة مواطن لايمارس الكرة بالرباط الصليبى رغم أنه طريح الفراش ولكنه يتناول مضادات حيوية لعلاج أمراض الكلى".

وفى وقت سابق ، أكد مصطفى المنيري أن بعض اللاعبين يلجأون للتسنين وتم اكتشاف ذلك في أحد المنتخبات بوجود 6 لاعبين مسننين، مضيفا: هذا ليس خطأ المنتخب ولكن الأندية التي تقوم بقيد اللاعبين دون التحقق من سنهم الحقيقي.

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وأضاف المنيري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أنه زملكاوي ويرفض العمل طبيبا للنادي الأهلي، لأن التعصب يطول الأجهزة الطبية.

وقال المنيري، أن أفضل مدرب تعامل معه هو حسام حسن، ومعجب بشخصية حسام البدري لأن جاد جدا في تعاملاته.

وتابع طبيب بيراميدز، أن حازم إمام الثعلب هو سبب دخوله للزمالك موضحا حسن علاقته الطيبة بشيكابالا لاعب الفريق الأبيض الحالي