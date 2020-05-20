شكرا لقرائتكم رضا عبد العال عن إثارة نادي القرن: وجود مصطفى مراد فهمي بالكاف وقتها شبهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق على إثارة مسئولي القلعة ملف نادي القرن الإفريقين ورغبته في تحريك قضية بالمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بمنحه لقب نادي القرن باعتباره الأحق، كونه حقق بطولات أكثر من الأهلي بالبطولات الإفريقي في القرن العشرين.

قال عبد العال في تصريحات خاصة: الزمالك لو عنده مستندات تدعم موقفه ويتمكن من اثبات انه نادي القرن الإفريقي مثلما ينوي التقدم بشكوى للفيفا فمن حقه أن يبحث عن حقوقه المهدرة والكلمة العليا في القضية للاتحاد الدولي.

تابع: سبب فتح الزمالك لملف نادي القرن أن هناك بعض الكواليس الجديدة التي بدأت تظهر الآن، أبرزها ما قاله مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق أنه أعطى الأهلي لقب نادي القرن بعد فشله في انتخابات القلعة الحمراء.

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وحاول "الخليج 365" التوصل إلى حقيقة التصريح الذي أدلى به رضا عبد العال والمنسوب إلى مصطفى مراد فهمي بعد إخفاقه في انتخابات الأهلي ولكنه لم يصل إلى نتيجة.

شدد على أن وجود مصطفى مراد فهمي في الكاف، في الفترة التي وقع فيها الاختيار على الأهلي للفوز لقب نادي القرن فيه شبهة، مشيرا إلى أن فيكن حيزمجيان مدير العلاقات العامة السابق بالكاف أوضح أن أنه عند قيام الاتحاد الإفريقي بجمع نقاط كل من النادي الأهلي والزمالك ظهر خلاف أن الزمالك حصد على بطولات أكثر ولماذا يتم احتساب بطولة أبطال الدوري ولا يتم احتساب بطولة الأفروآسيوية ثم يتم احتساب بطولة اندية العالم.

وكشف فيكن جيزمجيان، في تصريحات سابقة، أن اللجنة الفنية بالكاف واقفت على التصنيف السابق المشار إليه، وفي حالة احتساب بطولة العالم للقارات وأعطاء نقاط أعلى بطولة أبطال الدوري كان من الممكن أن يفوز الزمالك بلقب نادي القرن، ليفوز بها الأهلي.