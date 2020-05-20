شكرا لقرائتكم اتحاد ألعاب القوى يطالب اللجنة الأولمبية بعودة لاعبى المنتخب للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب اتحاد ألعاب القوى من مسئولى اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب ، الموافقة على استئناف التدريبات للاعبى المنتخب فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 ، على أن يظل النشاط متوقف لحين اتخاذ قرار نهائى من مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط مرة اخرى من عدمه ، فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وأرسل اتحاد القوى خطابا إلى الأولمبية يطلبون فيه استئناف التدريبات للاعبين ، للحفاظ على لياقتهم ، و ليكونوا على أعلى درجة من الاستعداد حال استئناف النشاط الرياضى فى أى وقت.

قال سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوي أنه أرسل الخطاب إلى الأولمبية يطلب فيه استئناف التدريبات خاصة وأن هذه اللعبة ينطبق عليها الإجراءات الإحترازية ، مثل التباعد بين اللاعبين ، فى مختلف المنافسات سواء رمى الجلة ، او المطرقة وغيرها من منافسات القوى ، بالإضافة الى عدم الزحام و التكدس فى المنافسات ، و هو ما يسمح بعودة التدريبات بصورة مؤقتة .

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وأعلن شاهين أن قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط تدريجيا منتصف يوليو ليس قرار نهائى مجرد اقتراح"، موضحا أنه ستكون هناك آلية لعودة النشاط، وخطوات وإجراءات منها تواجد عدد معين من اللاعبين فى المنافسات، وتعقيم صالات وأماكن ممارسة النشاط.

وأضاف شاهين أن الاتحاد سيناقش مع الأندية خطوات وكيفية عودة النشاط مرة أخرى إلى ألعاب القوى، خاصة أن هناك أندية قامت بتسريح الأجهزة الفنية لمختلف الفئات العمرية، لذا سنستفسر من الأندية عن مدى استعداداتها لاستئناف النشاط، وجاهزية الأجهزة الفنية، إن وجدت أجهزة مازالت تمارس عملها من الأساس .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أعلن فى مؤتمر صحفى ، عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجى من منتصف شهر يونيو المقبل، مع فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد