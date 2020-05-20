- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عصابة مسلحة تستخدم "قناع" محمد صلاح في السرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت مصر حالة سرقة جديدة من نوعها، بعدما استخدمت عصابة أقنعة للنجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري، لسرقة المتاجر في مدينة نصر بالقاهرة.
وأوضحت تقارير صحافية مصرية، الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قبضت على تشكيل عصابي يرتدي أقنعة الدولي المصري محمد صلاح، وبالعودة إلى تفاصيل العملية، أفادت التقارير أن دورية أمنية لاحظت محاولة سرقة من قبل 4 أشخاص يرتدون أقنعة مرسوما عليها وجه نجم ليفربول الإنجليزي، وتمكنت السلطات المصرية من إيقافهم وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء.
وبعد القبض على العصابة، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحلات التجارية عن طريق قص الأقفال.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها قناع محمد صلاح في عملية سرقة، خاصة أن النجم المصري لعب أدوارا هامة في خدمة المجتمع المصري والعمل الخيري.
كانت هذه تفاصيل خبر عصابة مسلحة تستخدم "قناع" محمد صلاح في السرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.