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الامارات | مانشستر يونايتد يحدد سعر زهيد لبيع بوغبا

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن مانشستر يونايتد أبدى ترحيبه برحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة اليونايتد لا تمانع في تخفيض المقابل المادي نظير انتقال بوغبا إلى أو يوفنتوس، الراغبان في ضم الدولي الفرنسي.

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 وأوضحت أن النادي الإنجليزي حدد مقابل مادي زهيد يبلغ 65 مليون يورو لبيع بوغبا، الذي كان قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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