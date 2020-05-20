الامارات | مانشستر يونايتد يحدد سعر زهيد لبيع بوغبا

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحدد سعر زهيد لبيع بوغبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن مانشستر يونايتد أبدى ترحيبه برحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة اليونايتد لا تمانع في تخفيض المقابل المادي نظير انتقال بوغبا إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، الراغبان في ضم الدولي الفرنسي.

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وأوضحت أن النادي الإنجليزي حدد مقابل مادي زهيد يبلغ 65 مليون يورو لبيع بوغبا، الذي كان قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو.

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