شكرا لقرائتكم خبر عن مينو رايولا يكشف سبب رفض «هالاند» الانتقال إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مينو رايولا، وكيل أعمال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، كواليس سبب عدم انتقال موكله في الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي العريق.

وانتقل هالاند إلى بروسيا دورتموند الألماني من سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو، ويقدم صاحب الـ19 عاما اداء بالغ الروعة مع دورتموند وسجل له 10 أهداف في 9 مباريات في الدوري المحلي.

وقال رايولا، أحد ابرز وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم، في تصريح لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية ردا على سؤال «لماذا لم ينتقل هالاند إلى يوفنتوس؟»: «كانوا سيضعونه في فريق تحت 23 عاما.. واذا لم يحصل ذلك، كان سيكون بديلا لجونزالو هيجواين».

وبعد استئناف الدوري الألماني افتتح هالاند التسجيل لدورتموند خلال الفوز الكبير على جاره شالكه 4-صفر، رافعا رصيده إلى 41 هدفا هذا الموسم في 34 مباراة في جميع المسابقات والثالث عشر في 12 مباراة مع دورتموند.

وكان يوفنتوس من الاندية التي حاولت ضم هالاند قبل قدومه إلى دورتموند، فيما تشير تقارير أنه سيعيد المحاولة، نظرا لوجود شرط جزائي في عقده يتيح له الرحيل مقابل 75 مليون يورو في يوليو 2021.

Advertisements