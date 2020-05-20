شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يهنئ رامي ربيعة بعيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، التهنئة إلى رامي ربيعة، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق اليوم الأربعاء 20 مايو. وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عيد ميلاد سعيد للاعب الأهلي ومنتخب مصر رامي ربيعة.. المدافع الدولي فاز مع الشياطين الحمر بدوري الأبطال مرتين وكأس السوبر مرتين، كما قاد منتخب بلاده للقب كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة عام 2013». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 13,484

تعافي 3,742

وفيات 659

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كاف» يهنئ رامي ربيعة بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.