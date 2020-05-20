تحديد موعد استئناف الدوري الإيطالي الاسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

صرح وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا بان الحكومة الايطالية سمحت للأندية بالتدريب في مجموعات، دون الحاجة إلى عزل اللاعبين وستقرر الاسبوع المقبل مصير استئناف بطولة الدوري وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال سبادا فورا وزير الرياضة الإيطالي لمحطة "راي2" التليفزيونية : "اعتقد أنها أخبار جيدة للغاية فيما يتعلق بعودة التدريبات ، اتحاد الكرة أعاد النظر في مقترحه الأول وهذا بالتأكيد ساعد كثيرا، من الممكن الان بدء التدريبات الجماعية دون الحاجة إلى العزلة في معسكرات".

وتم السماح بإجراء التدريبات الفردية للاعبين منذ الرابع من مايو، بعد شهرين من حالة الإغلاق العام في إيطاليا مع توقف منافسات الدوري في التاسع من مارس الماضي مع تبقي 12 مرحلة على نهاية المسابقة.

وجرى تأجيل قرار خوض التدريبات الجماعية امس الاثنين، بعد أن ناقشت السلطات الحكومية والجهات المعنية بكرة القدم بروتوكول سلامة لاعبي كرة القدم والذي ينص على بقاء اللاعبين في معسكرات الأندية لأسبوعين.

وسلطت اللجنة العلمية الحكومية الضوء على القواعد الجديدة التي ستسمح للاعبين بالعودة لمنازلهم بعد التدريبات.

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وفي حال وجود حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الاختبارات المتكررة في معسكرات الفرق ، سيتم عزل الشخص المصاب فقط لمدة 14 يوما، دون الحاجة إلى الحجر الصحي لزملائه.

وقال سبادا فورا، الذي اشتكى الأسبوع الماضي من تلقيه مطالبات متناقضة من أندية الدوري لتخفيف البروتوكول : "اليوم الوضع في البلاد يسمح لنا بإعادة النظر في هذه القواعد وتخفيفها".

وستناقش الحكومة خطط استئناف الدوري بدون حضور الجماهير في منتصف شهر يونيو المقبل.

وقال سبادا فورا: :" لقد طالبت بعقد اجتماع في 28 مايو مع رئيس الاتحاد المحلي جابرييل جرافينا ورئيس رابطة الدوري دال بينو وممثلي الهيئات الكروية الأخرى ".

وأضاف :" اعتقد انه سيكون لدينا بعد ذلك جميع البيانات، مع مراعاة حالة الطوارئ الصحية، لنقرر معا ما إذا كان سيتم استئناف الدوري وموعد حدوث ذلك".

وتوقفت البطولات الرياضية حتى 14 يونيو المقبل، بقرار من رئيس الوزراء الصادر يوم الأحد الماضي.