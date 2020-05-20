شكرا لقرائتكم بروتوكول تعاون "مصري_أسترالي_نيوزيلندي" لتطوير كرة القدم النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية اجتماعا مع مارك فالفور المدير التنفيذي للاتحاد الاسترالي وروس باتشلار السكرتير العام للاتحاد النيوزيلندي عن طريق الفيديو كونفرانس صباح اليوم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق المبدئي علي توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري والاسترالي والنيوزيلندي ونص الاتفاق علي إقامة كورسات تدريبية لمدربات الكرة النسائية في مصر كمنحة من الاتحادين الاسترالي والنيوزيلندي إضافة الي استضافة المدير الفني للمنتخب الأول الاسترالي ونظيره النيوزيلندي لمصر لإعطاء خبراتهما للمنتخب الأول .

كما قدم مارك وروس اقتراحا لادخال كرة القدم النسائية لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تعتبر جزء من المشروع الذي يتبناه الاتحادين في العالم كله.

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وقالت الدكتورة سحر عبد الحق أن هذا الاجتماع جاء مثمرا بشكل كبير وأنه من المقرر توقيع البروتوكول بشكل رسمي عقب عيد الفطر وانه سيصب في مصلحة اللعبة من خلال خلق كوادر تدريبية علي مستوي عالي من خلال تعلم اخر مهارات التدريب في العالم .

وقالت إن هذه الكورسات سيتم تفعيلها بداية من الموسم ٢٠٢٠/٢٠٢١ القادم بعد عودة النشاط الرياضي وابدت امنيتها أن يتم استكمال مثل هذه الاتفاقات والبروتوكلات من خلال من سيتولي المسئولية مستقبلا.



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وأشارت عبد الحق الي أن الدكتور عبد اللطيف أمام هو الذي طرح الفكره وتواصل مع المسئولين في الاتحاد الاسترالي والنيوزيلندي عن طريق علاقته حيث عمل لعدة سنوات طويله في مجال كرة القدم النسائية بأستراليا.