شكرا لقرائتكم سموحة يدخل قائمة الأندية الراغبة فى ضم عمار حمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي سموحه فى خط الأندية الراغبة فى التعاقد مع عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحالى فى إطار رغبة الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة حمادة صدقى فى تدعيم منطقة صانع ألعاب الفريق بلاعبين خبرات خاضوا عدد من المباريات القوية سواء مع الأهلى او الزمالك أو المنتخب.

ويتمتع عمار حمدى بسيرة ذاتية قوية منذ مجيئه للأهلى قادما من النصر ثم إعارته للإتحاد السكندرى لمدة 6 شهور وتألقه بشكل لافت فى الموسم المنقضى ، ثم العودة للأهلى والمشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتى حقق فيها شباب الفراعنة اللقب والتاهل للأولمبياد مرورا بالإعارة من جديد خلال يناير الماضى إلى طلائع الجيش .

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من ناحية أخرى أكد حمادة صدقى، المدير الفنى لنادى سموحة، أنه ليس لديه مانع فى بيع حسام حسن نجم الفريق فى الموسم المقبل، قائلا، "نمتلك لاعبين مميزين فى الفريق قادرين على تعويض حسام حسن". وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن هناك اجتماعات مستمرة بينه وبين المهندس فرج عامر رئيس النادى لوضع آلية خاصة للفريق حال استئناف النشاط مرة أخرى.

وبشأن رغبة 13 ناديا فى إلغاء الدورى الممتاز، قال صدقى، "لى اقتراح بإستكمال النشاط ويتم إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز وعمل دورى من مجموعتين الموسم المقبل، وفى الموسم التالى يعود النظام القديم كما هو من أجل إنقاذ الموسم الحالى".