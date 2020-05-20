شكرا لقرائتكم رغبة كارتيرون تحسم التفاوض المباشر بين الزمالك وكشريدة.. وعرض ميتز يهدد الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض وجدي كشريدة ظهير أيمن النجم الساحلي على إدارة الكرة بالنادى الأبيض لضمه بداية من الموسم الجديد، وكشفت تقارير صحفية تونسية فى الأيام الماضية من خلال مصادر مقربة من نادي النجم الساحلي إن هناك رغبة من نادي ميتز الفرنسى في ضم كشريدة، وينتهي تعاقد اللاعب مع النجم الساحلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا، لذا طرح أحد الوكلاء اسم اللاعب بقوة على إدارة الكرة بنادى الزمالك من أجل ضمه لتعزيز الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل التى تبحث الإدارة البيضاء بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، دعمها فى الموسم القادم حيث تم ترشيح عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية من الدورى المصرى وتنتظر الإدارة البيضاء رؤية كارتيرون حول تلك المسألة لحسم المرشح النهائى لتدعيم تلك الجبهة.

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وتابع المصدر ذاته إنه فى حالة رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون فى ضم ظهير النجم الساحلى ستتحرك إدارة الكرة بنادى الزمالك من أجل الحصول على توقيع اللاعب، إلكترونيًا، خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم حسم المسألة من جانب المدرب الفرنسى بعدما قررت إدارة قلعة ميت عقبة ترك كافة الأمور التى تخص الصفقات إلى رؤية المدير الفنى بالتشاور مع إدارة الكرة بالقلعة البيضاء فى كافة الأمور التى تخص الفريق ثم يتم اعتمادها من جانب المجلس الأبيض.

وشهدت الساعات الماضية، كشف الجزائري حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لنادي شباب قسنطينة الجزائري، كواليس مفاوضات الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما تأهل الزمالك، لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، على حساب حامل اللقب فريق الترجى التونسي، ليواجه فريق الرجاء المغربى، في دور الأربعة وقال بن عيادة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "وكيلي أبلغني بوجود مفاوضات شفهية من الأهلي والزمالك وربما يظهر جديد بعد انتهاء وباء كورونا"، وقال لاعب قسنطينة الجزائري: "عقدي مع فريقي ينتهي بنهاية هذا الموسم، شرف كبير ارتباط اسمي بنادي الزمالك لكن لم يصلنا أى شىء بشكل رسمي".