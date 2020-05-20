شكرا لقرائتكم عمرو زكى يستعيد ذكرياته مع الرقم 13 بصفوف منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد عمرو زكى، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكريات بدايات تألقه فى عالم الساحرة المستديرة، ونشر صورته بقميص منتخب الشباب وعلق قائلا، "الناشىء عمرو زكى". وبدأ زكى مسيرته بفريق المنصورة الرياضي، ليتألق بقميص الفريق، وينتقل لفريق إنبى البترولى عام 2003 بمقابل مادى تخطى المليون جنيه حينها، وتوهج البلدوزر بقميص الفريق البترولي، وانتقل للزمالك موسم 2005 بعد صراع شرس بين القطبين على ضمه، وقدم عمرو زكى مستويات رائعة مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر، حتى وافقت إدارة ناديه على انتقاله لفريق ويجان الإنجليزى على سبيل الإعارة.



عمرو زكى

فى إنجلترا تحدث عنه الجميع، وسجل 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه للقاع، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الانجليزي.

عاد البلدوزر للزمالك وقدم مستوى متواضعا، لينتقل على سبيل الإعارة لفريق هال سيتى الانجليزي، ثم فريق الرجاء المغربى الذى فسخ عقد إعارته بالتراضي.

أنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضي.

وفى وقت سابق، أكد عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إدارة النادى الأبيض الأسبق وقفت فى طريق احترافه الأوروبى عام 2008.

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وأضاف عمرو زكي ، "ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق قالى لى إنه يبحث عن الاستثمار فى المقام الأول واشترط مبلغا تعجيزيا من أجل بيعى لويجان الانجليزى بلغ 250 مليون جنيه، كاشفاً أن ريال مدريد دخل فى مفاوضات لضمه خلال فترة لعبه لويجان.

وأثنى عمرو زكى على المستوى الفنى المميز الذى يقدمه الدولى التونسى فرجانى ساسى داخل صفوف الفريق الأبيض، معلقاُ :"ساسى من أبرز الصفقات التى أبرمها مجلس إدارة الزمالك فى المواسم الأخيرة..فهو لاعب جوكر يجيد اللعب فى أكثر من مركز وهو إضافة كبيرة للزمالك ولاعب كبير يصنع الفارق مع الفريق".

كما أشاد عمرو زكى بالفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، مؤكدا انه مدرب كبير واختيار موفق للغاية من الادارة تنصيبه مديراً فنياً للنادي"، وواصل:" كارتيرون نجح فى تجهيز لاعبى الزمالك ذهنياً ونفسياً وبدنياً والمباريات الأخيرة للنادى خير دليل على ذلك وبالأخص المواجهات الثلاثة أمام الترجي.

وأثنى عمرو زكى على قيمة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر، معلقاً "فخور بإبن مصر محمد صلاح، هو الهرم الرابع، إنجازات صلاح فى أوروبا لن تتكرر، ويكفينا فخراً أن صلاح فى مقارنة دائمة مع ميسى ورونالدو".