شكرا لقرائتكم 7 ملفات مهمة على مائدة إفطار مجلس اللجنة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحرص أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، التجمع علي مائدة افطار عقب الإجتماع المقرر أقامته في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية في هيئة استاد القاهرة الدولي ، لمناقشة العديد من الملفات المهمة والعالقة خلال الفترة الماضية، والتي تحتاج إلى حسم سريع، بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو، حيث يسعى مجلس الأولمبية لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح.
ويضم جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العديد من الملفات هي:1- النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامه ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخري في هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.
2- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.
3- النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . إستعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي
4- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أية أمور اخري معطله
5- النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.
6-عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنه الاولمبيه المصرية.
7- النظر في موضوع ايقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
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