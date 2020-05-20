شكرا لقرائتكم 7 ملفات مهمة على مائدة إفطار مجلس اللجنة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، التجمع علي مائدة افطار عقب الإجتماع المقرر أقامته في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية في هيئة استاد القاهرة الدولي ، لمناقشة العديد من الملفات المهمة والعالقة خلال الفترة الماضية، والتي تحتاج إلى حسم سريع، بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو، حيث يسعى مجلس الأولمبية لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح.





ويضم جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العديد من الملفات هي:

1- النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامه ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخري في هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.

2- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.

3- النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . إستعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي

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4- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أية أمور اخري معطله

5- النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.

6-عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنه الاولمبيه المصرية.

7- النظر في موضوع ايقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.