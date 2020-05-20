شكرا لقرائتكم عرضين مصريين لمحمود البدرى لاعب الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمود البدرى نجم الانتاج الحربى عرضين من الدوري المصرى للرحيل عن الانتاج الحربى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاسيما فى ظل انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادى مثل يناير الماضى ، ويكثف مسئولى الانتاج الحربى فى الايام الماضية مجهوداتهم لتمديد تعاقد البدرى فى محاولة للحفاظ على استقرار الفريق لاسيما أن مختار مختار المدير الفنى للفريق أوصى بإستمرار البدرى لانه أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق ، وكان البدرى قد دخل حسابات الأهلى فى بداية الموسم الحالى بعد تألقه مع الانتاج .

على الجانب الأخر، حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بتنفيذ التدريبات المطلوبة منهم فى العزل المنزلى خوفاً من عودة النشاط الكروى فى أى وقت ، ويكثف مختار مختار اتصالاته بجهازه المعاون لمناقشة خطة الاستعداد لعودة بطولة الدوري فى حال اقرار اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة عودة المسابقة بشكل رسمى، لاسيما بعد طول فترة التوقف ومعاناة اللاعبين من انخفاض اللياقة البدنية ، مطالباً اللاعبين بالتدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وينتهى تعاقد الانتاج الحربى مع مختار مختار بنهاية الموسم الجارى وتلقى المدرب المخضرم عروض بالجملة للرحيل عن النادى إلا أنه رفضها مفضلا الاستمرار مع الانتاج .

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وبدأ مختار مختار دراسة المراكز التى تحتاج للتدعيم فى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق تمهيداً لوضع الرتوش الاولى فى فترة توقف الدوري انتظاراً لحسم مصير المسابقة سواء بعودتها او الغاؤها ومن ثم اتخاذ القرارات النهائية فى هذا الشأن استعداداً للموسم الجديد .

وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى كواليس الاتفاق الذى تم بين اللاعبين وإدارة النادى بعد الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب أزمة كورونا .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع":"اتفقنا مع اللاعبين على التنازل عن نسبة 30% من عقودهم حال إلغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم بينما فى حالة إستكمال المسابقة وإقرار عودتها سيحصل اللاعبين على عقودهم كاملة دون أى تخفيض".