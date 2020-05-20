شكرا لقرائتكم محمد شريف لمدير الكرة بالأهلى بعد حلقة رامز: أيوة بقى يا عالمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل محمد شريف مهاجم الاهلى المعار لانبى على إعلان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء اقتراب عودته للتتش حيث نشر محمد شريف صورة لسيد عبد الحفيظ معلقا: "أيوه بقى ياعالمى".

وأكد مدير الكرة بالأهلي أنه يفكر في زراعة شعره خلال الفترة المقبلة معلقاً :"لاعبي الأهلي هيشمتوا فيا بعد اللي اتعمل فيا في برنامج رامز مجنون رسمي وخاصة صالح جمعة بعد ما اتفرض عليه غرامات كثيرة"، وأبدي سيد عبد الحفيظ رضاه على الصفقات التي يبرمها الفريق، مؤكداً أن صلاح محسن سيعود بعد انتهاء اعارته لسموحة وكذلك العديد من اللاعبين المميزين ومنهم أكرم توفيق ومحمد شريف .

ورد سيد عبد الحفيظ على تألق وليد أزارو بعد رحيله للدوري السعودي مؤكداً أن الكرة يوجد بها العديد من المتغيرات الفنية وأن ناديه يسعى دائماً لضم والحفاظ على أفضل العناصر.

Advertisements

ومن جانبه أبلغ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه برغبته فى عودة محمد شريف مهاجم الفريق المعار لإنبى فور انتهاء إعارته نظراً لحاجة الفريق لجهوده، وذلك خلال الجلسة التى عقدها فايلر مع محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على الكرة، وقام مسئولو الأهلى بإبلاغ محمد شريف بالعودة للفريق فور نهاية الموسم سواء فى حالة استكماله أو الغاؤه، واستبعد مسئولو الأهلى محمد شريف من الصفقات التبادلية التى ينوى الأهلى إبرامها خلال الفترة المقبلة، وتتجه النية فى القلعة الحمراء لاستغلال أكثر من لاعب مُعار فى ضم لاعبين من أندية أخرى، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وشهدت الأيام الماضية محاولات من بعض الأندية المحلية ضم محمد شريف مقابل الاستغناء عن أحد لاعبيها للأهلى، وهو ما رفضه مسئولو القلعة الحمراء بشكل تام، بناءً على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى أوصى باستعادة محمد شريف بعد انتهاء الإعارة، ويُعد محمد شريف واحداً من أهم اللاعبين الذين طلب فايلر استعادتهم بعد انتهاء الإعارة ومعه أكرم توفيق المُعار للجونة، وقدم شريف عروضا جيدة للغاية مع إنبى وسجل أهدافاً مؤثرة أدخلته ضمن قائمة هدافى الدورى، حيث يحتل المركز الثانى بـ9 أهداف رغم أنه يلعب فى مركز الجناح وليس المهاجم الصريح.