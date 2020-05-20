مروان محسن بالكمامة عبر إنستجرام

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جدة - عمرو شويل لجأ مروان محسن مهاجم الاهلى للظهور بالكمامة عبر حسابه على انستجرام لاسيما بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمعاقبة من يخالف ارتداء الكمامة بغرامة قدرها 4 الاف جنيه ،حيث أصدر رئيس الوزراء قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.



مروان محسن

وتضمنت نصوص القرار فى مادته الحادية عشرة، إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

كما نص القرار، فى مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف‪ حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

على الجانب الأخر ، اتفق مسئولو النادى الأهلى مع مروان محسن مهاجم الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر نهاية الموسم المقبل، حيث وقع اللاعب مع النادى لمدة 5 سنوات عند انتقاله من صفوف الإسماعيلى موسم 2016، وترغب لجنة التخطيط الأهلي فى تجديد عقد مروان محسن لمدة موسمين، بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التي يُعاني منها اللاعب في كثير من المباريات، لكن فايلر يرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرصا لباقي عناصر الفريق، ومن المقرر أن يحصل مروان محسن على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول، و8 ملايين جنيه في الموسم الثاني.

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ونجح الأهلى خلال الفترة الماضية فى تجديد وتعديل عقد أكثر من لاعب من نجوم القوام الأساسي وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وجونيور أجاي ووليد سليمان، في الوقت الذي لم تصل الإدارة الحمراء لاتفاق مع الثنائى أحمد فتحى وشريف إكرامى والذى تنتهى عقودهما مع الأهلى نهاية الموسم الجارى، حيث وقع فتحى لبيراميدز فيما يقترب اكرامي هو الأخر من التوقيع لنفس الفريق.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، حيث يرسل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.

مروان محسن

مروان محسن