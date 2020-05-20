شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يمطئن هاتفيا على ملك سمير أثناء تواجدها بالمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجرى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة اتصالا هاتفيا بملك سمير لاعبة العاب القوى ، للاطمئنان على حالتها الصحية بعد ظهور أعراض الكورونا عليها وخضوعها لتحليل المسحة ، و التى من المقرر أن تظهر نتيجتها اليوم ، وجاء اتصال الوزير بعد مناشدة اللاعبة من خلال موقع "الخليج 365" ، للتدخل فى مساعدتها خاصة وأنها تخضع للعزل المنزلى ، لحين انتظار النتيجة ، وفقا لتعليمات مسئولى المستشفى التى اجرت فيها التحليل .

قالت ملك سمير فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الدكتور أشرف صبحى اطمئن عليها تليفونيا صباح اليوم الأربعاء ، ووعدها بمساعدتها ، لحين تمام شفاؤها سواء حالة سلبية المسحة أو ايجابيتها .

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يذكر ان اللاعبة ناشدت الدكتور أشرف صبحى لمساعدتها والتدخل لإنقاذها، وحجزها فى أحد مستشفيات العزل الصحى، خاصة أن والدتها بدأت الأعراض تظهر عليها أيضا ، قائلة "أمى اتعدت منى"، كذلك طلبت تدخل اتحاد اللعبة ايضا خاصة وانها مسجلة بالاتحاد وحصدت عدة بطولات ، وذلك خلال تصريحاتها لليوم السابع أمس .

شهدت الساعات الماضية الاشتباه فى إصابة ملك سمير لاعبة ألعاب القوى، بفيروس كورونا، بعد مخالطتها لإحدى الحالات المصابة، والتى توفت يوم 13 مايو الجارى، وحرص اليوم السابع على التواصل مع اللاعبة، لمعرفة كواليس وتفاصيل الأزمة التى تمر بها ظهور الأعراض عليها والتى لم تظهر الأعراض عليها إلا منذ 5 أيام فقط، قائلة: "حسيت باحتقان فى الزور وضيق تنفس، وبعد كده القىء بالدم، مع تكسير فى الجسم".وخضعت للتحاليل و أشعة على الحنجرة، وتم عمل مسحة لها خاصة بعد ارتفاع درجة حرارتها، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة اليوم الاربعاء .