شكرا لقرائتكم المهدى سليمان يحصل على وعد من بيراميدز بترضيته فى العقد الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى المهدى سليمان حارس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز وعدًا من إدارة الكرة بالنادى بتعديل تعاقده من الناحية المادية، وترضيته، وفى العقد الجديد الذى سيتم توقيعه بين الطرفين، خاصة وأن الحارس سينتهى تعاقده مع النادى السماوى بنهاية الموسم المقبل، لاسيما وأن المهدي سليمان أصبح من العناصر الأساسية فى بيراميدز، وترغب إدارة النادى فى تحصينه من العروض المغرية التى يتلقاها.

المهدى سليمان يعد من أول اللاعبين الذين انضموا لصفوف فريق بيراميدز، إلا أن قيمة عقده لا تتخطى الـ 5 ملايين جنيه، وهو ما يراه اللاعب لا يتناسب مع امكانياته وكونه أصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق، والعروض المغرية التى يتلقاها من أجل الرحيل عن بيراميدز، وأيضًا بالمقارنة بباقى زملائه بالفريق والذين يتخطى عقدهم حاجز الـ 20 مليون جنيه.

وكان هانى سعيد المدير الرياضى ببيراميدز أجرى اتصالاً هاتفيًا بالمهدى سليمان يخبره خلاله برغبة النادى فى تجديد تعاقده وتعديل قيمته المادية، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لعقد الجلسة بين الحارس والمسئولون للتفاوض على مدة التجديد والمقابل المادى.

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ويرى المهدي سليمان أن شريف إكرامي حارس مرمى كبير وأي نادٍ يتشرف بالتواجد في صفوفه وأي فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامي لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار في صفوف الفريق السماوي.

وأضاف، "إكرامي لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة في الموسم الحالي، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملي داخل الملعب كما أنني أحافظ على نفسي بفضل الالتزام في تدريباتي وفي نظامي الغذائي".

وشدد حارس بيراميدز على أنه يقدر على المشاركة الأساسية في وجود أي حارس مرمى بمصر، ولكن فيما يخص محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قال: "هو حارس مرمى كبير ووصل لمرحلة كبيرة من التألق، وفى حالة انضمامى للأهلي سأحتاج لوقت من أجل أن يجلس الشناوى على دكة البدلاء، كما أن الأهلي والزمالك يضيفان لأي لاعب".

شدد على أن أي حارس مرمى سيجلس احتياطيا للمهدي سليمان طالما ملتزم وأساعد فريقي بشكل كبير.