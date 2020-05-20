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ميسي ونجوم العالم يدعمون تحدي تركي آل الشيخ وسعود آل سويلم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب ، عن دعم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، في مباراة "البلايستيشن" الخيرية مع سعود آل سويلم، الرئيس السابق لنادي النصر.

تحدي تركي آل الشيخ وسعود آل سويلم

وأطلق آل سويلم تحدي المباراة الخيرية والتي سيذهب ريعها إلى منصة جود الإسكان، ومن المقرر أن تقام المباراة عبر "البلايستيشن" في الـ 29 من رمضان الجاري، وقدم آل الشيخ، مالك ألميريا الإسباني، تبرعا بقيمة مليون ريال، وحظيت المباراة باهتمام واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سيخوض تركي آل الشيخ التحدي بفريق ألميريا، على أن يلعب سعود آل سويلم بفريق نادي النصر.

ليونيل ميسي

ونشر حساب ألميريا الرسمي في "تويتر" فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أعلن عبره دعمه لتركي آل الشيخ وتمنى له التوفيق، وكشف الدولي البرازيلي السابق روبرتو كارلوس عن تضامنه مع سعود آل سويلم وفريق النصر.

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البرازيلي روبرتو كارلوس

فيما توقع البرازيلي دافيد لويز، مدافع أرسنال الإنجليزي، خسارة تركي آل الشيخ في المباراة، واصفا المباراة الإلكترونية بالهامة جدا، بينما ساند الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، سعود آل سويلم، ودعم زميله في الفريق البوسني ميراليم بيانيتش تركي آل الشيخ، وذلك عبر فيديوهات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

الأرجنتيني باولو ديبالا

يشار إلى أن وزارتي والإسكان أطلقتا بالتعاون مع منصّة جود الإسكان في مايو الجاري، مسابقة (دوري جود) بمشاركة أندية دوري كأس للمحترفين، إذ يهدف الدوري إلى جمع العطاءات والإسهامات الخيرية لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة ممن تنطبق عليها شروط الدعم السكني على مستوى .

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