محمد صلاح: "مكة بنتي مش عارفة قيمتي والله"

ظهر نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، مساء أمس الثلاثاء في بث مباشر مع مجموعة من الأطفال المصريين تحدث فيه عن مسيرته الكروية منذ لعبه بنادي المقاولين العرب حتى وصوله إلى ليفربول، وظهرت"مكة" ابنة صلاح في البث المباشر وكانت بينهما بعض المداخلات الجانبية الطريفة.

وقال صلاح في مقطع فيديو مع مجموعة من الأطفال ردا على سؤال ناشئة "كيف أصبح لاعبه جيدة":«لا يوجد شئ معين، ولكن لو لديكي حلم كوني دائما واثقة أنكي سوف تحققيه، لأن ذلك هو الحافز الذي يدفعك دائما، طالما أنتي تريدي أن تصبحي لاعبة كرة قدم».

وأضاف:«طالما لديكي حلم واصلي التمسك به، وفي بعض المجتمعات يكون الموضوع معقدا نوعا ما من ناحية تقبل مسألة أن الفتاة تلعب كرة القدم».