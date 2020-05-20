تقارير: الهلال السعودي يتقدم بعرض لضم علي معلول.. والأهلي يرد

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي لضم ظهير أيسر الفريق التونسي علي معلول خلال افترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع " Tunisie Numérique" التونسي والصادر باللغة الفرنسية بأن الهلال تقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي لضم نجم الفريق الأحمر والمنتخب التونسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار الموقع إلى أن إدارة الأهلي تتجه لرفض العرض المقدم من الهلال، لأن اللاعب التونسي يعد أحد الركائز الأساسية بالنسبة للمدير الفني السويسري رينيه فايلر.

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من جانبه، نفى مدير التعاقدات بالأهلي، أمير توفيق، ما تردد خلال الساعات الماضية حول تلقي معلول عرضاً رسمياً من نادي الهلال السعودي للتعاقد معه.

وأكد توفيق، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن هذه الأنباء غير صحيحة على الأطلاق، مشيراً إلى أن الأهلي لم يتلقي عروضاً رسمية ولا شفهية لضم الظهير الدولي التونسي الذي يتمسك به النادي لحاجة الفريق لجهوده.

يشار إلى أن معلول انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في صيف عام 2016 قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي.