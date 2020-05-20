توقيف لاعب باركور إيراني بسبب قبلة على أحد أسطح طهران

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







طهران: أوقف لاعب رياضة باركور إيراني بسبب ارتكابه أفعالا "سوقية"، وفق ما أعلنت الشرطة الأربعاء، بعدما نشر هذا الشخص صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يقبل امرأةً على أحد أسطح طهران.

وأعلن رئيس شرطة العاصمة الإيرانية حسين رحيمي لوكالة أنباء إسنا "أوقفته شرطة طهران المعنية بشؤون الانترنت". أضاف "نحن نعارض التصرف المنافي للقواعد والبذيء الذي ارتكبه هذا الفرد وصديقته" التي "سيجري توقيفها قريباً". وقال المسؤول إن كلاهما "بالتأكيد سيتم التعامل معهما في إطار القضاء"، بدون أن يحدد هوية هذا الشخص.

لكن يبدو أن الموقوف هو علي رضا جبلاغي المقيم في طهران والذي لديه أكثر من 133 ألف متابع على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، حيث يشارك صوراً لنشاطاته في مجال رياضة الباركور أي الوثب من نقطة إلى أخرى وتخطي عوائق وأسطح داخل المدن، أنشئت في فرنسا في التسعينات.

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ونشر جبلاغي في الأسبوع الماضي سلسلة صور ومقطع فيديو يظهر فيه وهو يقبل امرأة على أحد أسطح طهران، لم تحدد هويتها هي أيضاً، وكانت ترتدي ملابس مكشوفة.

ويفرض على النساء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الالتزام بقواعد معينة في المظهر، تمنع عليهن الكشف عن الشعر أو أجزاء من الجسد في العلن.

وأعلن جبلاغي الاثنين في فيديو نشره على "إنستغرام" أنه تلقى "اتصالات مشبوهة" طلب فيها منه بتسليم نفسه للسلطات، وإلا سيجري القبض عليه علناً. وفي اليوم نفسه، نشر شقيقه تحديثا للمنشور أعلن فيه توقيف علي رضا من منزله.

