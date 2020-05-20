شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد رامى ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على موقع تويتر بعيد ميلاد رامى ربيعة، مدافع الفريق الأحمر، والذى أكمل اليوم عامه الـ 27، وكتبت صفحة الأهلي، "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا رامى ربيعة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد". وولد مدافع الأهلى فى 20 مايو 1993، وانضم إلى ناشئى القلعة الحمراء، حيث اكتشفه عبد العزيز عبد الشافى عندما تولى تدريب الأهلى فى موسم 2009/2010، وخلال مسيرته الاحترافية لم يلعب ربيعه سوى لناديين فقط هما الأهلى، وسبورتينج البرتغالى قبل أن ينهى مشواره الاحترافى ويعود للقلعة الحمراء من جديد.

نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا رامى ربيعة ???? نتمنى لك عيد ميلاد سعيد ♥️@RamiRabiaa pic.twitter.com/Eg0gtrJcRP

— ‏النادى الأهلى ???? (@AlAhly) نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا رامي ربيعة 🥳 نتمنى لك عيد ميلاد سعيد ♥️@RamiRabiaa pic.twitter.com/Eg0gtrJcRP — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 20, 2020

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وشارك ربيعة متابعيه عبر صفحته الرسمية على انستجرام، بنشر صورته مع تورتة عليها مجسم له وشعار النادى الأهلي، معلقًا عليها: "One year older one year bolder" ما يعنى: "كبرت سنة، وتجرأت سنة".

على صعيد متصل، أكد ربيعة أنه سعيد بثقة رينيه فايلر المدير الفنى خلال الفترة الحالية، مشيراً الى أنه يشعر بالرضا عن المستوى الذى يقدمه خلال الفترة الحالية، وشدد اللاعب الدولى الشاب على جاهزيته فى أى وقت حال انضمامه للمنتخب الوطنى الأول، مشيراً إلى انه يتحمل فى بعض الأحيان بسبب الفرحة التى يراها فى عيون الجماهير ورد فعلهم على المستوى الذى يقدمه قبل توقف النشاط.

وتسيطر حالة من الغموض على ملف تمديد رامى ربيعة عقده مع فريقه، فى ظل وجود تصريحات وأقاويل مختلفة ومتضاربة من اللاعب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، حيث أكد الأول أنه لم يتوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وأنه وقع فقط لبدء التفاوض، فى الوقت الذى أكد سيد عبد الحفيظ أن المدافع الدولى مدد عقده رسمياً لمدة موسمين إضافيين نهاية الموسم الماضي.

وعلم الخليج 365 أن سر الأزمة هو أن التقليد فى الأهلى هو توقيع اللاعبين على عقود على أن يتم التفاوض بعد ذلك خاصة عند تمديد أو تجديد العقود وهو ما حدث مع رامى ربيعة إلا أن المقابل المادى الذى تم وضعه له من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لم يروق للاعب، وأكد أنه لا يتناسب مع قيمته الفنية وكونه واحد من كباتن الفريق، ليعتبر نفسه لم يوقع هذه العقود وطلب من سيد عبد الحفيظ استردادها.