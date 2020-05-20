شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البدرى يتلقى عرضين من الدوري المصرى قبل حسم مصيره مع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود البدرى، نجم الإنتاج الحربى، عرضين من الدورى المصرى للرحيل عن الإنتاج الحربى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما فى ظل انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ من يناير الماضى، ويكثف مسئولو الإنتاج الحربى فى الأيام الماضية مجهوداتهم لتمديد تعاقد البدرى فى محاولة للحفاظ على استقرار الفريق، لاسيما أن مختار مختار المدير الفنى للفريق أوصى باستمرار البدرى لأنه أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق، وكان البدرى قد دخل حسابات الأهلى فى بداية الموسم الحالى بعد تألقه مع الإنتاج .

على الجانب الآخر، حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بتنفيذ التدريبات المطلوبة منهم فى العزل المنزلى خوفاً من عودة النشاط الكروى فى أى وقت، ويكثف مختار مختار اتصالاته بجهازه المعاون لمناقشة خطة الاستعداد لعودة بطولة الدورى فى حال إقرار اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عودة المسابقة بشكل رسمى، لاسيما بعد طول فترة التوقف ومعاناة اللاعبين من انخفاض اللياقة البدنية، مطالباً اللاعبين بالتدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وينتهى تعاقد الإنتاج الحربى مع مختار مختار بنهاية الموسم الجارى، وتلقى المدرب المخضرم عروضا بالجملة للرحيل عن النادى إلا أنه رفضها مفضلا الاستمرار مع الإنتاج .

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وبدأ مختار مختار دراسة المراكز التى تحتاج للتدعيم فى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق تمهيداً لوضع الرتوش الاولى فى فترة توقف الدورى انتظاراً لحسم مصير المسابقة سواء بعودتها او الغاؤها ومن ثم اتخاذ القرارات النهائية فى هذا الشأن استعداداً للموسم الجديد .

وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى كواليس الاتفاق الذى تم بين اللاعبين وإدارة النادى بعد الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب أزمة كورونا .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"اتفقنا مع اللاعبين على التنازل عن نسبة 30% من عقودهم حال إلغاء بطولة الدورى العام هذا الموسم بينما فى حالة إستكمال المسابقة وإقرار عودتها سيحصل اللاعبين على عقودهم كاملة دون أى تخفيض".