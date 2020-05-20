شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد رامى ربيعة الـ 27: نتمنى لك عيد ميلاد سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي الحالي، بعيد ميلاده الـ 27، الذي يوافق اليوم، وهو أحد أبناء القلعة الحمراء، وهو أحد اكتشافات عبد العزيز عبد الشافي، الذي قام بتصعيده للفريق موسم 2009/2010، وخلال مسيرته الاحترافية لم يلعب ربيعه سوى لناديين فقط هما المارد الأحمر وسبورتينج البرتغالى قبل أن ينهي مشواره الاحترافي ويعود للأهلي من جديد.

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، بموقع الصور انستجرام، على الاحتفال بعيد ميلاد لاعبها، بنشر صورة له للتهنئة، وكتبت "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا رامي ربيعة، نتمنى له عيد ميلاد سعيد".

وشارك ربيعة متابعيه عبر صفحته الرسمية على انستجرام، بنشر صورته مع تورتة عليها مجسم له وشعار النادي الأهلي، معلقًا عليها: "One year older one year bolder" ما يعنى: "كبرت سنة، وتجرأت سنة".

على صعيد متصل، تسيطر حالة من الغموض على ملف تمديد رامي ربيعة عقده مع فريقه، فى ظل وجود تصريحات وأقاويل مختلفة ومتضاربة من اللاعب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، حيث أكد الأول أنه لم يتوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده الذي ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وأنه وقع فقط لبدء التفاوض، فى الوقت الذى أكد سيد عبد الحفيظ أن المدافع الدولي مدد عقده رسمياً لمدة موسمين إضافيين نهاية الموسم الماضي.