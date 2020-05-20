شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على ملك سمير بعد إصابتها بكورونا ويؤكد مساعدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بملك سمير لاعبة ألعاب القوى للاطمئنان على حالتها الصحية بعد ظهور أعراض كورونا عليها وخضوعها لتحليل المسحة، والتى من المقرر أن تظهر نتيجتها اليوم. وجاء اتصال الوزير بعد مناشدة اللاعبة من خلال موقع الخليج 365 للتدخل ومساعدتها خاصة أنها تخضع للعزل المنزلى، لحين انتظار النتيجة، وفقا لتعليمات مسئولى المستشفى التى أجرت فيها التحليل.

وقالت ملك سمير ، فى تصريحات لليوم السابع، إن الدكتور أشرف صبحى اطمأن عليها هاتفياً صباح اليوم، الأربعاء، ووعدها بمساعدتها، لحين تمام شفائها سواء ظهرت سلبية المسحة أو إيجابيتها.

يذكر أن اللاعبة ناشدت الدكتور أشرف صبحى مساعدتها والتدخل لإنقاذها، وحجزها فى أحد مستشفيات العزل الصحى، خاصة أن والدتها بدأت تظهر عليها الأعراض أيضا، قائلة، "أمى اتعدت منى"، وطلبت تدخل اتحاد اللعبة أيضا خاصة أنها مسجلة بالاتحاد وحصدت عدة بطولات، وذلك خلال تصريحاتها لليوم السابع أمس .

شهدت الساعات الماضية الاشتباه فى إصابة ملك سمير لاعبة ألعاب القوى، بفيروس كورونا، بعد مخالطتها لإحدى الحالات المصابة، والتى توفت يوم 13 مايو الجارى، وحرص الخليج 365 على التواصل مع اللاعبة، لمعرفة كواليس وتفاصيل الأزمة التى تمر بها ظهور الأعراض عليها والتى لم تظهر الأعراض عليها إلا منذ 5 أيام فقط، قائلة: "حسيت باحتقان فى الزور وضيق تنفس، وبعد كده القىء بالدم، مع ضعف بالجسم"، وخضعت للتحاليل وأشعة على الحنجرة، وتم عمل مسحة لها خاصة بعد ارتفاع درجة حرارتها، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة اليوم الاربعاء .