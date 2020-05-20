شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لـ سعد سمير: "العب يا سعد براحتك أنا سبت شعرى خلاص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب وائل جمعة، مدافع الاهلى ومنتخب مصر السابق، زميله سعد سمير عبر حسابه على تويتر، ونشر "الصخرة" مقطع فيديو للثنائى محمد بركات وسعد سمير أثناء استضافتهما فى برنامج منى الشاذلى وعلق قائلا، "العب ياسعد براحتك أنا سبت شعرى خلاص". وكان سعد سمير قد حكى موقفا جمعه بالصخرة إبان وجوده لاعباً فى الأهلى قائلا، "وائل جمعة كان كابتنى فى النادى ودايما بينصحنى وكان متعود يحلق شعره قبل كل ماتش وأنا بعرف أنى مش هلعب لما اشوفه حلق شعره وفى مرة لقيته حلق ولقيت الكابتن حسام البدرى بيقول التشكيل واسمى فيه فقولتله هلعب طب ازاى ده الكابتن وائل حلق ".

وائل جمعة كان من أشهر اللاعبين "الصلع" فى الدورى المصرى والوطن العربى، حدثت له بعض التغيرات فى زمن "الكورونا"، حيث ظهر بقصة شعر جديدة، بعد أن بلغ 45 عامًا، ونشر جمعة صورة عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، خلال قيامه بتصفيف شعره عن طريق "السشوار"، وهو ما يعد من التغيرات الكبيرة التى طرأت فى حياة مدافع مصر السابق المعروف طوال مشواره الكروى بالصلعة.

جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

بدأ حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ومن يومها وأصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، سيظل وائل جمعة واحدا من أهم وأكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ النادى الأهلى، ولن نبالغ أن قلنا إنه من الصعب على أى لاعب خلال الوقت القريب، تحقيق نفس الأرقام التى حققها صخرة الدفاع.

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وهو رقم قياسى لم يحققه أى لاعب غيره، داخل القارة وخارجها، غير الأسطورة دى ستيفانو الذى حصل على لقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات فى أعوام 1956 1957 1958 1959 1960 وهى أول 5 بطولات لدورى أبطال أوروبا، ولاعب ريال مدريد فرانسيسكو خينتو والذى حصد 6 بطولات مع ريال مدريد.

وقد أعير للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية.

وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.

كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.