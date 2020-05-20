شكرا لقرائتكم خبر عن وجدى كشريدة ظهير النجم مرشح لتدعيم جبهة الزمالك اليمنى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن أحد وكلاء اللاعبين عرض وجدى كشريدة، ظهير أيمن النجم الساحلى، على إدارة الكرة بالنادى الأبيض لضمه بداية من الموسم الجديد، وكشفت تقارير صحفية تونسية، فى الأيام الماضية، من خلال مصادر مقربة بنادى النجم الساحلى، أن هناك رغبة من نادى ميتز الفرنسى لضم كشريدة، والذى ينتهى تعاقده مع النجم الساحلى بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأى فريق مجاناً، لذا طرح أحد الوكلاء اسم اللاعب بقوة على إدارة الكرة بنادى الزمالك من أجل ضمه لتعزيز الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل التى تبحث الإدارة البيضاء، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، دعمها فى الموسم المقبل، حيث تم ترشيح عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية من الدورى المصرى وتنتظر الإدارة البيضاء رؤية كارتيرون حول تلك المسألة لحسم المرشح النهائى لتدعيم تلك الجبهة.

وأضاف المصدر ذاته أنه فى حال رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون فى ضم ظهير النجم الساحلى ستتحرك إدارة الكرة بنادى الزمالك من أجل الحصول على توقيع اللاعب، إلكترونيًا، خلال المرحلة المقبلة، وسيتم حسم المسألة من جانب المدرب الفرنسى بعدما قررت إدارة قلعة ميت عقبة ترك كافة الأمور التى تخص الصفقات إلى رؤية المدير الفنى بالتشاور مع إدارة الكرة بالقلعة البيضاء فى كافة الأمور التى تخص الفريق ثم يتم اعتمادها من جانب المجلس الأبيض.

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وفى الساعات الماضية، كشف الجزائرى حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لنادى شباب قسنطينة الجزائري، كواليس مفاوضات الزمالك لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما تأهل الزمالك، لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على حساب حامل اللقب فريق الترجى التونسي، ليواجه فريق الرجاء المغربى، فى دور الأربعة، وقال بن عيادة فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامى إبراهيم فايق: "وكيلى أبلغنى بوجود مفاوضات شفهية من الأهلى والزمالك وربما يظهر جديد بعد انتهاء وباء كورونا"، وقال لاعب قسنطينة الجزائري: "عقدى مع فريقى ينتهى بنهاية هذا الموسم، شرف كبير ارتباط اسمى بنادى الزمالك لكن لم يصلنا أى شىء بشكل رسمي".