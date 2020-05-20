برة الملعب.. مريم سليم لاعبة الجمباز: هوايتى الموسيقى وبحب محمود العسيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى مريم سليم لاعبة الجمباز، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الموسيقى وتعلم اللغات .ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
مليش فى المطبخ .من نجمك المفضل؟
الفنان أحمد مجدى.من مطربك المفضل؟
محمود العسيلى .لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟
مفيش حاجة فى حياتى غير الجمباز .لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لا بتجاهل الموضوع .
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
أمينة خليل .بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال والملابس الرياضية .تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
لا مش شرط ولكن هيكون أفضل.
مريم سليم لاعبة الجمباز
مريم سليم لاعبة الجمباز
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