اخبار الرياضه

برة الملعب.. مريم سليم لاعبة الجمباز: هوايتى الموسيقى وبحب محمود العسيلى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم سليم لاعبة الجمباز: هوايتى الموسيقى وبحب محمود العسيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى مريم سليم لاعبة الجمباز، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الموسيقى وتعلم اللغات .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مليش فى المطبخ .

من نجمك المفضل؟

الفنان أحمد مجدى.

من مطربك المفضل؟

محمود العسيلى .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

مفيش حاجة فى حياتى غير الجمباز .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا بتجاهل الموضوع .

Advertisements
3392c0dd-16dc-4bbc-baf0-eb94ef0c63ba

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

أمينة خليل .

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال والملابس .

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

لا مش شرط ولكن هيكون أفضل.

8b73f8f8-568f-4791-88ed-d6c5a1b918aa

مريم سليم  لاعبة الجمباز

bc75ce1c-c542-42fe-a053-c155eb0e885b

مريم سليم  لاعبة الجمباز

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. مريم سليم لاعبة الجمباز: هوايتى الموسيقى وبحب محمود العسيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا