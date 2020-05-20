شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى عن موقعة 4/4 مع الأهلى: أفضل ملحمة فى تاريخ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى على إنستجرام بذكرى مباراة فريقها مع الأهلى والتى انتهت بالتعادل 4/4، وكتبت الصفحة: "زى النهاردة ملحمة بين الإسماعيلى والأهلى صنفت الأفضل فى تاريخ الكرة المصرية بموسم التتويج بالدورى، فمنذ 18 عاما، بالتحديد يوم 20 مايو عام 2002، قدم فريقا الإسماعيلى والأهلى واحداً من أشهر وأمتع اللقاءات فى تاريخ الكرة المصرية، والذى انتهى بتعادل الفريقين بأربعة أهداف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما بالدور الثانى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات موسم 2001/2002".

بدأ الإسماعيلى تحت قيادة محسن صالح المباراة بتشكيل يضم: محمد صبحى فى حراسة المرمى – عمرو فهيم – عماد النحاس– إسلام الشاطر – محمد عبد الله - سيد معوض فى الدفاع – خميس جعفر – أحمد فتحى – محمد بركات فى الوسط – عبد الحميد بسيونى – محمد صلاح أبو جريشة فى الهجوم.

أما الأهلى فخاض اللقاء بتشكيل ضم: عصام الحضرى فى حراسة المرمى - هادى خشبة – وائل جمعة – شادى محمد – سيد عبد الحفيظ – محمد عمارة فى الدفاع – حسام غالى – عادل مصطفى – رضا شحاتة فى خط الوسط، وأحمد بلال ومحمد فاروق فى الهجوم.

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رباعية الإسماعيلى حملت توقيع كل من محمد بركات وعمرو فهيم وإسلام الشاطر وعطية صابر، بينما جاءت أهداف الأهلى عن طريق أحمد بلال هدفين وهدف لكل من محمد فارق وعلاء إبراهيم، ليخرج كل النقاد الرياضيين ويؤكدوا أن هذه المباراة هى أفضل مباريات الدورى الممتاز على مدار التاريخ.

بعد نجاح الإسماعيلى فى الخروج بنقطة يواصل أصحاب الرداء الأصفر نتائجهم الإيجابية ويتوجون بدرع الدورى العام موسم 2002/2001.

لعب الإسماعيلى فى هذه البطولة 26 مباراة فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 6 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفا ودخل مرماهم 14 هدفا وجمع 66 نقطة.