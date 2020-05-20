شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب منطقة الفيوم للملاكمة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد معوض، مدرب منطقة الفيوم للملاكمة، للإصابة بفيروس كورونا المستجد ويتواجد حاليا فى العزل الصحى من أجل السيطرة على الحالة، وفقا للإجراءات الاحترازية بابتعاده عن المنزل لعدم نقل الفيروس لباقى أفراد العائلة. وأكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، على الاطمئنان بصفة يومية على مدرب الملاكمة والتواصل معه هاتفيا للوقوف بجانبه فى مثل هذا الظرف الصعب .

وأكد رئيس إتحاد الملاكمة محمد عبد العزيز غنيم على التزامه فى عمل الاتحاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بتقليل عدد ساعات العمل و الأيام للموظفين .

تحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة.

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وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات .

سجلت أمس الثلاثاء وزارة الصحة والسكان أعلى معدل إصابات يومى بفيروس كورونا بواقع 720 حالة بنسبة 5.3 % من إجمالى الإصابات، وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.