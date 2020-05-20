تدريبات الجيم تؤهل أحمد عادل عبد المنعم لاستئناف الدوري

احمد عادل

ولعب أحمد عادل عبد المنعم بقميص النادى الفيومى حتى الآن 44 مباراة في كل المسابقات، واستقبلت شباكه 38 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 19 مباراة.

وحصل عبد المنعم على فرصته فى اللعب مع النادي الأهلي، بعد فترة غياب طويلة عندما حل بديلا لشريف إكرامى فى مباراة الأهلى أمام الأفريقى التونسى فى إياب دور الـ16 المكرر للكونفدرالية، التى فاز بها الأهلى 5 – 4 بضربات الترجيح، لتعيد إلى أذهان الجماهير مباراة نهائى الكونفدرالية.

لقبه جمهور المارد الأحمر بـ"الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، وكلها ألقاب يستحقها، فهو من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا بالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.

لعب أحمد عادل مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة لمدة موسمين، بعدما ضم الأهلى على لطفى من إنبى وتم قيده بقائمة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا.